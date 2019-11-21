بالوثيقة.. توجيه من أمانة مجلس الوزراء حول الدرجات الخاصة

2019/11/21 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيأت المستقلة المرشحين‎.‎

وتضمنت وثيقة صادرة من الامانة تلقتها “كلكامش برس”، “انسجاما مع قانون السلطة ‏التنفيذية، ولغرض تسيير امور تلك التشكيلات بما يتفق مع مبدأ سير المرافق العام ومقتضيات المصلحة العامة، تقرر استمرار الوكلاء والمستشارين ‏في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيأت المستقلة ممن جرى ترشيحهم اصوليا من مجلس الوزراء لشغل مناصبهم‎”.

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