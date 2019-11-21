طلعت رضوان - سقطت العروبة والعروبيون يحاولون إسعافها

2019/11/21 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان بعد أنْ انتصف شهرنوفمبر2019حرّكت أمريكا حاملة الطائرات (لينكولن) لتنضم إلى الأسطول الأمريكى الخامس، الذى يتخذ من المياه الاقليمية البحرية، المقابلة لدولة البحرين (قاعدة له) وتــُـعتبردولة البحرين (من أقدم الدول العربية) التى أقامتْ تعاونــًـا عسكريـًـا مع أمريكا..والأسطول الخامس يضم طائرات..وعددًا من الغواصات الهجومية..والمدمرات البحرية..وأكثرمن70مقاتلة، غيرقاذفات القنابل..وطائرات التزود بالوق......

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