الداخلية تلقي القبض على متهم قام بتزوير شهادة وفاة أبنه الداعشي

2019/11/21 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بتزوير شهادة وفاة أبنه الداعشي الذي قتل في قصف جوي عراقي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت

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