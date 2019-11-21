2019/11/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تحالف سائرون النائب بدر الزيادي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019) إن جميع الكتل السياسية بـ"استثناء" تحالفه، يرفضون استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الزيادي في بيان، إن "هناك كتل سياسية قبل ايام تدعي انها (معارضة) واليوم هي مع الحكومة".

وأضاف: "عندما تم اختيار عبدالمهدي حاولت بعض الاحزاب الضغوط عليه (لإفشاله) ليتم تحميل سائرون هذا الفشل"، مبينا، أن تحالفه أمهل "عبدالمهدي منذ البداية مدة سنة وبعد فشله طلبنا منه الاستقالة والان كل الكتل السياسية يرفضون تقديم استقالته باستثناء سائرون".

بغداد اليوم _ كردستان

اتهم النائب الكردي سركوت شمس الدين، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين بالتورط في فساد مالي "مهول" بإقليم كردستان، وتوزيع رواتب حكومية على اشخاص ينتمون لهما لدوافع انتخابية، فيما أش

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، العمل بنظام تحسين المعدل للناجحين في جميع الادوار للمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بتوجيه من وزير التربية سها العلي بك، تقرر العمل بنظام تحسين المعدل ل

بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مصدر داخل إقليم كردستان، اليوم الخميس، بوصول رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى سويسرا لأغراض علاجية.

وتناقلت وسائل اعلام كردية، صورة لبارزاني داخل سويسرا أثناء رحلته لإجراء فحوصات طبية دورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بسائرون يهاجم كتلاً ’’معارضة’’: ضغطت على عبد المهدي لافشاله والان تدعم الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بسائرون يهاجم كتلاً ’’معارضة’’: ضغطت على عبد المهدي لافشاله والان تدعم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).