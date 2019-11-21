2019/11/21 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تقرر اعادة العمل بنظام تحسين المعدل للناجحين في جميع الادوار للمرحلة الاعدادية ولجميع المواد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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