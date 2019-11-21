رسمياً.. توجيه تهمة الفساد لنتنياهو

2019/11/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين لنتنياهو في تهم فساد..يتبع

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