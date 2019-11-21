بالصور.. المتظاهرون يواصلون الإبداع في نفق التحرير

2019/11/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يواصل المتظاهرون ابداعاتهم لاضفاء جمالية في نفق التحرير وسط العاصمة بغداد.

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