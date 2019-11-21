قتلى ومصابون بقصف صاروخي لجبهة النصرة على حلب

2019/11/21 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل مدني وأصيب آخرون في قصف صاروخي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على الأحياء السكنية في مدينة حلب.

وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح، استهدفت أحياء مدينة حلب مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي وحي الحمدانية وصلاح الدين والاعظمية، ما أسفر عن مقتل مدني إصابة 8 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب أضرار مادية كبيرة طالت المحال والمنازل.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله أن مدفعية الجيش السوري بدأت بالرد على مصادر الإطلاق، مستهدفة مواقع المسلحين في القسم الغربي من المدينة على محور منطقة الراشدين التي يسيطر عليها تنظيم (هيئة تحرير الشم/ جبهة النصرة) ومجموعات أخرى أقل شأنا كتنظيم (حراس الدين).

وكانت المجموعات المسلحة قد استهدفت ليل أمس الأربعاء احياء سيف الدولة وحلب الجديدة والشهباء بعدد من القذائف الصاروخية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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