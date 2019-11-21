الإعلام الرقمي يعلن رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي

2019/11/21 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الاعلام الرقمي، عن رفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأكد المركز في بيان مقتضب، ان بإمكان الجميع الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي في العراق، من دون الحاجة الى تطبيق”في بي إن”، بعد رفع الحضر عن تلك المنصات، فيما كانت وزارة الاتصالات قد اعلنت في وقت سابق، استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

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