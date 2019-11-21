حكمت الحاج - في الشعر الحر وشعر النثر

2019/11/21 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج عندما كتب الشاعر خليل الخوري عرضا لـ "معلقة توفيق صايغ" في العدد 27 من مجلة "شعر" في الأول من حزيران يونيو 1963 ذكر أنّ الشاعر توفيق صايغ "هو أحد خمسة أو ستة شعراء في العالم العربي يجنحون لصب تجاربهم في إطار ما يسمى بـالشعر الحر".ثمّ عاد الخوري وذكر في المقال نفسه المعنون "التحدي المبطن بالخوف" في فقرته الختامية تحديدا "أنّ من بين من كتبوا الشعر الحر يأتي توفيق صايغ رائدا" (انظر ص 112 من العدد).......

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