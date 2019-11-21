تعرف على مقترحات يزدا حول التعديلات الدستورية في العراق

2019/11/21 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد رفعت منظمة يزدا العالمية مجموعة توصيات الى لجنة مجلس النواب لتعديل الدستور، وذلك بواسطة عضو اللجنة وعضو البرلمان الايزيدي صائب خدر، والتوصيات كانت كالاتي: مقترح تعديل الديباجة: بسم الله الرحمن الرحيم (( ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ )) نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة …

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