نزاع مسلح يتسبب بقطع الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وميسان

2019/11/21 | 19:53

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من داخل محافظة البصرة، الخميس، بقطع الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وميسان اثر اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "نزاعاً عشائرياً اندلع في منطقة الشافي شمالي محافظة البصرة، تسبب بقطع الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وميسان".

وبين المصدر، ان "النزاع استخدم فيه السلاح المتوسط والخفيف والرصاص المذنب الأحمر".

بغداد اليوم - البصرة

طالب معتصمو ناحية سفوان غرب البصرة، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، لجان النزاهة والجهات التحقيقية ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بالغاء قرعة التعيينات التي اجريت ومحاسبة المتورطين بـ "تزوريها".

وقال المعتصمون

بغداد اليوم- بغداد

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الخميس، ان الاعتداءات التي يتعرض لها منتسبو الشرطة وعناصر الدفاع المدني في ساحات التظاهر، هي ممارسات المخربين والمندسين.

وقال المحنا في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، أن تسلل عناصر داعش من صلاح الدين صوب ديالى لم يتوقف رغم المناشدات المتكررة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تسلل داعش

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