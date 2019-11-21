شيخ عشيرة يعلق على دعوة عبدالمهدي: مطالب المتظاهرين معروفة ولا تحتاج إلى تفاوض

2019/11/21 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امير قبيلة عتاب، الشيخ ثجيل آل بورهن العتابي، إن مطالب المتظاهرين الحقة لا تحتاج إلى تفاوض كونها معروفة وواضحة للجميع.وذكر العتابي في تصريح صحفي، “رفضنا جميع الدعوات الموجهة الينا من قبل الرئاسات الثلاث واخرها دعوة رئيس الوزراء”.وأضاف، “من يريد الإصلاح عليه أن يبتعد عن التسويف والمماطلة والكذب”.امير قبيلة عتاب "الشيخ ثجيل […]

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