مراسلنا في البصرة: فتح جميع الطرق المؤدية للمنشآت النفطية وخور الزبير ومنفذ سفوان الحدودي مع الكويت

2019/11/21 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا اليوم الخميس، بفتح جميع الطرق المؤدية للمنشآت النفطية وخور الزبير ومنفذ سفوان الحدودي مع الكويت.

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