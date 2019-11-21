محافظ ذي قار يمهل رؤساء الوحدات الادارية ثلاثة أيام لأستلام الذمم المالية للمجالس البلدية

2019/11/21 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، اليوم الخميس ، رؤساء الوحدات الإدارية ثلاثة ايام فقط لتسلم الذمم المالية من اعضاء مجالس الأقضية والنواحي المنحلة وفقاً للقانون .

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