2019/11/21 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو في قضايا فساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو في قضايا فساد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو في قضايا فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).