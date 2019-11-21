اجتماع بين اتحاد الكرة وإدارة الشرطة في قطر

2019/11/21 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو اتحاد الكرة يحيى كريم أن الاتحاد ينتظر وصول وفد نادي الشرطة اليوم إلى الدوحة للجلوس مع إدارته لحسم موقف لاعبي المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة في كأس الخليج وتسبقها بيوم مواجهة الشرطة ونواذيبو الموريتاني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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