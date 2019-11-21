تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم

2019/11/21 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، المدعي العام الإسرائيلي قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في تهم فساد.

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