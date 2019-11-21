وزير الاتصالات يثبت 954 موظف بصفة عقد على الملاك الدائم

2019/11/21 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أعلنت وزارة الاتصالات تثبيت أكثر من تسعمئة وخمسين موظفاً من العاملين بصفة عقود في الشركة العامة للاتصالات والمعلومات.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي ثبت ٩٥٤ موظفا عاملا بصفة عقد في الشركة العامة للاتصالات والمعلومات".

وأضاف أن "قرار التثبيت جاء بناء على الصلاحيات المخولة له مستندا إلى قرار مجلس الوزراء المقر بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩ ".

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