مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير شمال ذي قار

2019/11/21 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، بأن حادث سير أدى لمصرع وإصابة 8 أشخاص في شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "حادث سير وقع بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار نتيجة انقلاب احدى المركبات"، لافتا إلى أن "الحادث تسبب بمصرع 4 أشخاص على الفور، فيما أصيب 4 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الرفاعي لتلقي العلاج، فيما ارسلت الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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