الاتصالات تنهي خدمات السايفون.. كيف تلقى العراقيون قرار رفع الحجب عن مواقع التواصل؟

2019/11/21 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية في الأول من تشرين الأول الماضي بادرت الحكومة عبر وزارة الاتصالات الى اتخاذ قرارات بحجب خدمة الأنترنت في عموم العراق لاسباب قال عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاحقا انها تأتي للحفاظ على الأمن العام وحماية البلد من المؤامرات.وبرغم خبرة العراقيين بالاستعانة بحلول الكترونية عاجلة ومنها برامج كسر الحظر […]

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