2019/11/21 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارتها للمربد: غلق الموانئ يتسبب بخسائر الواردات والضرائب وشل حركة الشاحنات وأنشطة الشركات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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