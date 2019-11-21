نقيب شكر، قاتل داعش فتمت معاقبته، لماذا الايزيديين يطالبون بحقوقه الان؟

2019/11/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو النقيب شكر ملحم يعد مثالآ للأبطال الذين صنعها الأرادة الحقيقية والوطنية، ترك خلفه كل شيء ضحى برتبته العسكرية وتعب السنين لأجل الدفاع عن شرفه وقداسة تراب شنگال التي كانت اهم من كل شيء عنده، وهي تعني الأم والحياة في نظرته .بعد سيطرة عناصر الدولة الإسلامية على مساحات واسعة …

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