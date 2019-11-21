أربعة قتلى وجرحى بمواجهات ليلية بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد

2019/11/21 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق ليل الأربعاء الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من تشرين الاول/أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ”اسقاط النظام” والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة […]

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