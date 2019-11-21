الخزعلي يتهم الامارات باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر ويصف محمد بن زايد بالاحمق

2019/11/21 | 20:24

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، ولي العهد في الامارات محمد بن زايد، باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر خلال زيارة الاخير للبلاد.

وقال الخزعلي في تغريدة له على "تويتر"، وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، لكن (الاحمق)، فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان"، وفقاً لقوله.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل اعلام ان سلطات الامارات احتجزت الشابندر خلال زيارته للبلاد.

بعدها كذب حساب في توتير تابع للشابندر، خبر اعتقاله في مطار دبي، بدولة الامارات العربية.

وقال الحساب في تغريدة إن "بعض وسائل الإعلام المغرضة، اشاعت بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار ".

وأضاف أنه " بدوري ( الشابندر ) اكذب هذا الخبر جملة و تفصيلا و لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة".

وبعد تكذيب الشابندر لخبر احتجازه، رد النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، في تغريدة له قائلاً ان "‏الاخبار المتواترة تقول ان الشابندر أجبر على كتابة هذه التغريدة ، ونطالب وزارة الخارجية العراقية ان تتحرى عن الموضوع وتمارس دورها الدبلوماسي في هذه القضية".

و تداولت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، خبرا عن اعتقال السياسي العراقي عزت الشابندر في مطار دبي، خلال زيارته لدولة الامارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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