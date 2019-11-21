بالوثيقة.. محافظ ذي قار يمهل رؤساء الوحدات الادارية ثلاثة أيام لتسليم ذممهم المالية

2019/11/21 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أمهل محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الخميس، رؤساء الوحدات الإدارية ثلاثة ايام فقط لتسلم الذمم المالية من اعضاء مجالس الأقضية والنواحي المنحلة وفقاً للقانون.

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