وفد رفيع المستوى من الإقليم يزور بغداد

2019/11/21 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعتزم وفد رفيع المستوى من اقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لغرض التباحث حول حصة الاقليم من ميزانية 2020.

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