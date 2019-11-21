نزاع عشائري مسلح يقطع الطريق بين العمارة والبصرة

2019/11/21 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفادت مصادر محلية في محافظة البصرة، مساء الخميس، بأن الطريق الرابط بين المحافظة ومركز محافظة ميسان جرى قطعه إثر نزاع عشائري مسلح عنيف.

وذكرت المصادر لـ "الغد برس" أن " النزاع المسلح اندلع في منطقة الشافي التي تقع شمالي محافظة البصرة، الأمر الذي تسبب بقطع الطريق الرابط مع محافظة ميسان".

وأضافت المصادر أن " الاشتباكات بدت عنيفة باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة".

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