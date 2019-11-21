محافظ ذي قار يمهل رؤساء الوحدات الادارية 3 أيام لأستلام الذمم المالية للمجالس البلدية (وثيقة)

2019/11/21 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أمهل محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الخميس، رؤساء الوحدات الإدارية ثلاثة ايام فقط لتسلم الذمم المالية من اعضاء مجالس الأقضية والنواحي المنحلة وفقاً للقانون.

وطبقاً لوثيقة رسمية، حصلت عليها "الغد برس"، فأن "الدخيلي وجه بالبدء الفوري لعملية تسليم الموجودات من السيارات والأملاك المنقولة والسجلات وكافة الممتلكات بموجب محاضر اصولية واشراف الرقابة المالية والنزاهة".

وبيّن ان "الاجراءات ستنهي في مهلة أمدّها ٧٢ ساعة فقط، بعدها سيتعرض رؤساء الوحدات الإدارية للمساءلة القانونية، وسيتعرض ايضاً الممتنعون من التسليم لاجراءات الملاحقات القضائية".

ولم يستثنِ الدخيلي اية جهة من اجراءات التسليم الفوري.

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