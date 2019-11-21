الخزعلي يتهم محمد بن زايد باحتجاز الشابندر على طريقة اعتقال الحريري

2019/11/21 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم زعيم حركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر.وقال الخزعلي، في تغريدة له بتويتر تابعتها “كلكامش برس”، إن “محمد بن زايد قام باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر”.واضاف، أن “الاحتجاز يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان”.وكان السياسي العراقي عزت الشابندر، قد نفى اليوم الخميس، احتجازه من قبل السلطات الإماراتية.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر إن “بعض وسائل الإعلام المغرضة أشاعت بأن سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار”، مضيفاً:“بدوري أكذب هذا الخبر جملة و تفصيلاً”، مؤكداً أنه “ما يزال في مدينة دبي في زيارة خاصة”.

احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري ، لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان.

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) November 21, 2019

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