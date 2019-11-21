حفل زفاف في ساحة احتجاجات واسط.. المتظاهرون يحتفلون بـ”سجاد” عريسا ومعتصم

2019/11/21 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديواصل المتظاهرون في معظم المحافظات العراقية، اعتصامهم وسط فعاليات اجتماعية وثقافية، كان أخرها في محافظة واسط حيث اقام معتصم حفل زفافه أمام مبنى مجلس المحافظة بين جمع من المتظاهرين.

وقال المعتصم والعريس سجاد محسن لـ”كلكامش برس” “منذ فترة حددنا موعد الزفاف، والتطورات الأخيرة دعتني إلى تأجيله خاصة سقوط الشهداء في عموم البلاد، وبعد اقامة الاعتصام وتسجيل المحافظة إضرابًا عامًا منذ 4 اسابيع، وتحول ساحة الاعتصام إلى كرنفال قررت الإسراع بالزواج”.

وأضاف محسن “بعد الحديث عن موعد زواجي فاجئني اصدقائي بطلب أن نقيم الحفل في ساحة الاعتصام، استهوتني الفكرة بوصها واحدة من دلالات الحياة واعطاء صورة عن سلمية الساحة وإدامة زخمها”، لافتًا إلى أن “الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا من المعتصمين وشهد الحفل مشاركة كبيرة”.

من جهته قال صديق العريس فالح الموسوي، أن “الرغبة الحقيقة لدى الشباب في واسط هي الاستمرار بالاعتصام، وإدامة زخمه، دون المفاوضة على أية مكتسبات لحظية تحاول الحكومة منحها للمحتجين، لم تعد المسألة تتعلق بمحافظة واسط بقدر ما هي جزء من قضية وطن تشترك بها جميع المظاهرات، لذلك نعمل على القيام بكل ما من شانه أن يديم الحياة ويبعث الامان”، لافتًا إلى أن “زواج سجاد يعطي صورة حقيقة عن الاجواء هنا في ساحة الاحتجاج، خاصة فيما يتعلق بدور القوات الامنية والتعاون بينها وبين المحتجين”.

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