الخزعلي: احتجاز محمد بن زايد للشابندر اشبه باحتجاز بن سلمان للحريري

2019/11/21 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر امين عام حركة اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، أن ما وصفه "احتجاز" ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر اشبه بـ"احتجاز" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وقال الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، إن "احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري".وأضاف "لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان"، على حد قوله.

وكان السياسي العراقي عزت الشابندر نفى، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.





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