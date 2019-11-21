تطور جديد بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان

2019/11/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان رواتب جميع الموظفين سيتم توزيعها الاسبوع المقبل، نافيا وجود اية مشكلة في مسألة التوزيع.وقال الوزير آوات جناب نوري، ان رواتب جميع الموظفين في حكومة الاقليم سيتم توزيعها الاسبوع المقبل، مشيرا الى عدم وجود اية مشكلة تواجه مسألة توزيع الرواتب التي سيكون توزيعها كالاشهر الماضية وفقا للجداول المنشورة.وتأتي تصريحات نوري في وقت لم يتم توزيع الرواتب لموظفي الاقليم في اية وزارة، اليوم الخميس، وتم تناقل انباء تعليق توزيعها حاليا.

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