اختطاف الشابندر جاء بعد كشفه معلومات تبين دور الامارات التخريبي في احداث العراق

2019/11/21 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

اكدت مصادر مطلعة احتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر في الإمارات بعد صوله الى إمارة أبو ظبي

وذكرت المصادر لـ"العهد" ان الشابندر وصل

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