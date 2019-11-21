بدء اول محاكمة لمتهم بالعنف ضد متظاهري السترات الصفراء

2019/11/21 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأت في باريس ، اليوم الخميس ، أول محاكمة لشرطي بتهمة العنف ضد متظاهري "السترات الصفراء"، في أجواء من التوتر بعد عام على

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