زعيم فصيل بالحشد يحذر الامارات من المساس بالشابندر

2019/11/21 | 20:55

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بغداد اليوم- بغداد

وجه القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، تحذيرا الى دولة الامارات ا...





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