ضغوطات سياسية تمنع «تنفيذ حكم السجن» بحق رئيس مؤسسة الشهداء

2019/11/21 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن ضغوطات سياسية مورست من أجل منع تنفيذ حكم السجن بحق رئيس مؤسَّسة الشهداء ناجحة الشمري، المتهمة بقضايا فساد.وقالت المصادر، […]

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