الشابندر ينفي احتجازه بمطار دبي ويرفض استغلال الخزعلي الإشاعة لحسابات خاصة

2019/11/21 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الخميس، نفيه للأنباء التي تحدثت عن احتجازه في مطار دبي بالإمارات، فيما اكد رفضه لاستغلال ما اسمها بالإشاعة لحسابات خاصة، في إشارة إلى قناة العهد التابعة للعصائب .وقال الشابندر في تغريدة له بموقعه على منصة تويتر: مرة أخرى اؤكد عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن احتجازي في دبي […]

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