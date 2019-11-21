بعد تغريدة الخزعلي بشأنه.. الشابندر ينفي مجدداً أنباء اعتقاله في الامارات

2019/11/21 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرد السياسي العراقي عزت الشابندر، على تغريدة امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بعد اتهام الاخير وليد عهد ابوظبي محمد بن زايد باحتجازه.وقال الشابندر، في تغريدة له بتويتر تابعتها “كلكامش برس”، “‏مرة اخرى اؤكد عدم صحة الانباء التي تتحدث عن احتجازي في دبي او مطارها”.واعلن رفضه “جميع التصريحات التي تعمل على استغلال هذه الاشاعة لحسابات خاصة لا تخدم مصلحة العراق و علاقاته بمحيطه العربي و الإقليمي”.وكان زعيم حركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اتهم مساء اليوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر.وقال الخزعلي، في تغريدة له بتويتر، إن “محمد بن زايد قام باحتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر”.واضاف، أن “الاحتجاز يشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، لكن الاحمق فاته ان الإمارات ليست السعودية وان العراق ليس لبنان”.

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