وثيقة: وزير الاتصالات يعين 954 من أصحاب العقود على ملاك الوزارة

2019/11/21 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدر وزير الاتصالات نعيم ثجيل، الخميس، امرا وزاريا بتثبيت نحو 1000 موظف من العقود في وزارته على الملاك الدائم.وحصل “كلكامش برس”، على وثيقة صادرة عن الوزير، تضمنت “تعيين 954 من اصحاب العقود في الوزارة على الملاك الدائم، من حملة شهادات البلكلوريوس والاعدادية والمتوسطة”.

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