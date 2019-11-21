الداخلية العراقية تصدر بيانا بخصوص الاحتجاجات

2019/11/21 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، بياناً بشأن الاحتجاجات وأهم الحوادث منذ يوم امس الاربعاء ولغاية عصر اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان ان "قواتنا الامنية امنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمع واحد اصيب خلالهما منتسبين اثنين و8 مدنيين باصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وتابع البيان "كما أقدمت مجموعة على الاعتداء على احد منتسبي الشرطة الاتحادية خلال تواجده في ساحة التحرير أثناء إجازته، وخلال محاولة نقله الى المستشفى من قبل إسعاف تابعة للدفاع المدني هاجمت مجموعة هذه العجلة وأخذتها مع المنتسب، حيث وجدت العجلة وبداخلها المنتسب الذي تعرض الى طعنات عدة بآلات جارحة، وهو الآن بحالة حرجة جدا".

واضاف "كما أمنت قواتنا الامنية تظاهرات في محافظات (الديوانية، ديالى، بابل، ذي قار، النجف، كربلاء، المثنى، واسط، البصرة)".

واشارت الوزارة الى انه اصيب احد منتسبي الجيش و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة وقناني المولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء المقدسة وبحكمة الاجهزة الامنية والتوجيهات الصادرة لها تم احتواء الموقف وكان التعامل مع المتظاهرين بصورة سلمية من قبل الاجهزة الامنية رغم تعرضهم للاعتداء.

واكد البيان انه بعد ان امنت القوات الامنية الاعتصام الذي كان في بوابة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) انتهى هذا الاعتصام ورفع سردقين كانا منصوبين هناك دون حادث يذكر.

واشار الى انه تم العثور على جثة متفسخة في دار احد النواب التي تعرضت للحرق بتاريخ 26 تشرين الاول 2019 في مركز مدينة الحلة اثناء التظاهرات وبعد قيام اصحاب الدار بتنظيفها من اثار الحرق، وبعد المعاينة الاولية للجثة تبين ان سبب الوفاة الغازات السامة اثر الحريق الذي تعرضت لها الدار اعلاه.





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