حساب يحمل اسم الشابندر ينفي احتجازه في الإمارات ويرفض استغلال (الإشاعة) لحسابات خاصة

2019/11/21 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

نفى حساب على موقع تويتر يحمل اسم السياسي العراقي عزت الشابندر، مساء اليوم الخميس، أنباء احتجازه في دبي أو مطارها، معلناً رفض استغلال الإشاعة لحسابات لا تخدم مصلحة العراق أو محيطه.

ونشر الحساب تغريدة تابعتها "الغد برس" تؤكد " مرة أخرى اؤكد عدم صحة الانباء التي تتحدث عن احتجازي في دبي أو مطارها، وأرفض جميع التصريحات التي تعمل على استغلال هذه الاشاعة لحسابات خاصة، لا تخدم مصلحة العراق وعلاقاته بمحيطه العربي والإقليمي".

وكان أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أكد في تغريدة على تويتر أن الإمارات تحتجز السياسي العراقي عزت الشابندر.

مرة اخرى اؤكد عدم صحة الانباء التي تتحدث عن احتجازي في دبي او مطارها و ارفض جميع التصريحات التي تعمل على استغلال هذه الاشاعة لحسابات خاصة لا تخدم مصلحة العراق و علاقاته بمحيطه العربي و الاقليمي— عزت الشابندر (@IAlshabandar) November 21, 2019

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