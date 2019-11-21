ريان الكلداني يوجه تحذيراً للامارات بشأن سلامة الشابندر

2019/11/21 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني، اليوم الخميس، تحذيرا للامارات ، بشأن سلامة السياسي العراقي عزت الشابندر.

وقال الكلداني في تغريدة له على

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