نائب يوضح ’’أهم التعديلات’’ في قانون التقاعد الموحد ويحدد موعد بدء العمل به

2019/11/21 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

وضّح عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، أهم التعديلات في قانون التقاعد الموحد الذي شرعه البرلمان.

وكتب السوداني على حسابه في موقع فيسبوك، أن "اهم التعديلات في قانون التقاعد الموحد:

1-احالة الموظف الى التقاعد عند بلوغة سن 60 عام باستثناء الاتي:

_المحالون على التقاعد لاسباب صحية من دون شرط العمر والخدمة.

_المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم24 لسنة 2005 المعدل وذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 و20 لسنه 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم35 لسنه 2013 يحالون على التقاعد عند اكمالهم سن 65 سنه.

_حملة اللقب العلمي استاذ واستاذ مساعد والاطباء العدليون واطباء التخدير والاطباء النفسيون والمستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة والطيارون المدنيون العملين فعلا كطيار يحالون على التقاعد عند اكمالهم سن 63 سنه.

2- يمكن احالة الموظف على التقاعد بناءا على طلبة اذا اكمل سن 45 سنه ولدية خدمة 15 سنه.

3-يستحق المحال على التقاعد مكافأة نهاية الخدمة اذا اكمل 25 سنه بالوظيفة.

4-اضافة مخصصات غلاء معيشة للتقاعد ليصبح اقل راتب تقاعدي 500 الف دينار.

5-يعاد الراتب التقاعدي للزوجة او او البنت عند ترك الوظيفة او الطلاق او الترمل.

6- يستثنى من قانون التقاعد بالنسبة للعمر المشمولين بقوانين الخدمة القضائية وقانون التقاعد والخدمة العسكري

7-الابقاء على استلام راتبين لذوي الشهداء وضحايا الارهاب والسجناء السياسيين

8- اضافة خدمة تقاعدية 30‎%‎ لعمال الاشعاع على ان يكونو عملو فعليا 5 سنوات على الاقل في مواقع الاشعاع.

9-شمول كافة المحالين على التقاعد قبل اقرار هذا القانون بقانون التقاعد الموحد على ان لا تكون هناك مطالبات مالية للفترة السابقة.

10- للابن والبنت العاجز صحيا75‎% ‎ فاكثر ان يستمرو باستلام تقاعد ابويهم حتى لو بلغو سن الرشد.

11-يسمح للمفصول والمعزول والمقال والمقصى وتارك الوظيفة والمفسوخ عقدة من الراتب التقاعدي في حال كان لدية 15 سنه خدمة وظيفية وعمرة 45 سنه ويستحق 75‎%‎ من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.

12- يستحق المفصول السياسي الغير معين راتب تقاعدي في حال لدية خدمة سابقة تبلغ 15 سنه وعمرة 45 سنه على ان يقوم بدفع التوقيفات التقاعدية.

13- يسري قانون التقاعد على الموظفين بصيغة عقد مؤقت المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنه 2019 على ان يدفعو التوقيفات التقاعدية بشرط لدية خدمة 15 سنه وعمرة 50 سنه ويستحق التقاعد بنسبة 75‎%‎ من الحد الادنى للراتب التقاعدي.

13- الغاء فقرة التعاقد مع المتقاعد.

14- الغاء فقرة صلاحية الوزير ورئيس مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية.

15 - استثناء المشموليين بالقوانين الخاصة بالسلطة القضائية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري من الاحالة على التقاعد عند ال 60 سنه.

15- الغاء صلاحية القائد العام للقوات المسلحة بالتمديد فوق سن 63 الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري.

16- شمول اعضاء المجالس البلدية والاقضية والنواحي بقانون التقاعد الموحد.

17- يعمل بالقانون من تاريخ 2019/12/31".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الـ17، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي (20 تشرين الثاني، 2019) على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.

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وقال غالب الشابندر، في حديث لـ(بغداد اليوم): "اتصل

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