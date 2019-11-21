صحو وغيم جزئي تحديثات الطقس لهذه الليلة

2019/11/21 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقع المتنبئ واثق السلامي، الخميس، ضعف تأثير امتداد المرتفع الجوي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئي وغائم خلال المساء.

وقال السلامي، في منشورعلى الفيسبوك تابعته “كلكامش برس”، إن “درجات الحرارة سترتفع عما كانت عليه اليوم وتتحول الرياح تدريجيا الى الاتجاه الجنوبي الشرقي، ومن المتوقع ان تسجل المنطقة الشمالية درجات حرارة بين 15-20 م وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية بين 20-23 م”.

وأضاف أن “موعد شروق الشمس ليوم غد في العاصمة بغداد سيكون عند الساعة 06:37 ص اما موعد غروبها سيكون عند الساعة 4:57 م بإذن الله ‏تعالى”.

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