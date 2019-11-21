بالأرقام.. العكيلي يكشف الفساد المهول وسبب منع فتح الملفات الكبيرة {موسع}

2019/11/21 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس هياة النزاهة السابق، رحيم العكيلي، عن حجم ملفات فساد المهولة، وسبب منع فتح الملفات الكبيرة.

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