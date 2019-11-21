الشابندر ينفي بشدة احتجازه في مطار دبي ويرفض استغلال

2019/11/21 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى السياسي المستقل، عزت الشابندر، بشدة الأنباء عن احتجازه من السلطات الاماراتية في مطار دبي.

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