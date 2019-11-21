الخزانة الأمريكية: تنظيم “داعش” لديه القدرة للوصول إلى ملايين الدولارات

2019/11/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وخسارة دولته التي أقامها على ثلتي أراضي كل من #سوريا و #العراق، بدأ تنظيم “داعش” المتشدد، يغيّر من طرق وأساليب تمويل […]

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