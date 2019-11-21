هذا ما قام به الجيش السوري بتل شاميران شمال غرب الحسكة اليوم

2019/11/21 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تابعت وحدات الجيش السوري المنتشرة في ريف الحسكة الشمالي تعزيز نقاط انتشارها وتثبيت نقاطها حيث وسعت اليوم انتشارها في ريف تل تمر وثبتت

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