نائب: سائرون لم يتقدم بطلب رسمي لاستجواب عبد المهدي وبقاؤه بالسلطة انتحار للعملية السياسية

2019/11/21 | 21:57

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الاثنين (21 تشرين الثاني، 2019)، عدم تقدم أية كتلة برلمانية بـ"بشكل حقيقي" بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما رأى أن الحكومة كانت "مشلولة العقل" في مواجهة أزمة التظاهرات الشعبية.

وقال الكربولي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة كانت مشلولة العقل في مواجهة أزمة التظاهرات، ووجودنا في الحكومة ليس لتقويتها، فنحن داعمون لمطالب المتظاهرين وندافع في مجلس النواب عن مطالب المحتجين المشروعة لبناء البلد"، مؤكداً على أن "قضية الشراكة في الحكومة لا تعني عدم دعم التظاهرات".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه "لا يوجد طلب فعلي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، ولم تتقدم أي كتلة بشكل حقيقي لاستجوابه"، مشيراً إلى أهمية "توفر اثباتات بالاتهامات ضد عبد المهدي قبل المضي بالاستجواب".

وتابع ان " تحالف سائرون اعلن انه قدم طلباً لاستجواب عبد المهدي وهذا لم يتم رسمياً حتى الان ، سائرون قدم تواقيع للاستجواب ولم يقدم وثائق وادلة تدعم تحقق الاستجواب".

واضاف ان " بقاء عبد المهدي في السلطة انتحار لجميع القوى السياسية والنظام أيضا، وعندما يجهز استجواب عبد المهدي لن يستطيع حتى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إيقافه".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو تحالف سائرون النائب بدر الزيادي، إن جميع الكتل السياسية بـ"استثناء" تحالفه، يرفضون استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، إلى التنسيق مع حكومة كردستان لاعتقال اشخاص داخل الإقليم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال تخريب.

وقال محمد البلداوي،

بغداد اليوم _ بغداد

وضّح عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، أهم التعديلات في قانون التقاعد الموحد الذي شرعه البرلمان.

وكتب السوداني على حسابه في موقع فيسبوك، أن "اهم التعديلات في قانون التقا

بغداد اليوم- بغداد

وجه القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، تحذيرا الى دولة الامارات المتحدة، من "المساس" بالسياسي العراقي عزت الشابندر.

وقال الكلداني في تغريدة له على "توتير" وتابعتها (ب

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